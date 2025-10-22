Силно земетресение до България

снимка: НИГГГ-БАН

Земетресение по-рано днес край Фокшани, Румъния – сеизмогенна зона Вранча, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

По данни на Центъра, на 22 октомври, в 10:23 ч., е регистрирано земетресение с магнитуд 4.2 в района на град Фокшани, Румъния.

Епицентърът е на 180 км от Силистра, 220 км от Русе и 430 км от София.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!