Силно земетресение е регистрирано в Южна Гърция

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитут 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 21.17 ч. тази вечер в Южна Гърция.

Епицентърът е в морето, на 19 км югозападно от град Пилос, на югозападния бряг на полуостров Пелопонес, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център, посочва БНР.

По данни на Геодинамичният институт в Атина, трусът е с дълбочина 8 км, на 18 километра от село Метони.

Засега няма информация за пострадали и нанесени щети.

Пътна полиция предупреждава да се шофира внимателно в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата.

Земетресението е усетено в Патра, Каламата и част от Атина.

Редактор "Екип на Петел",

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