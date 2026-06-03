Силно земетресение е усетено край бреговете на щата Орегон в САЩ
Снимка Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано край бреговете на американския щат Орегон, съобщи Германският изследователски център за геонауки.
То е станало на дълбочина от 10 километра, посочи БТА.
Геологическата служба на САЩ съобщава, че много малко жители са усетили труса по граничния район между Южен Орегон и Северна Калифорния.
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