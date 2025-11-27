Силно земетресение край Крит

Пиксабей

Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в морето край гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Трусът е станал в 2:08 ч. след полунощ. Според ревизираната оценка на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е бил на 17 км северно – северозападно от селището Сисес край Ретимно, а огнището е било на дълбочина от 59,5 км.

Репортери на телевизията съобщават, че земетресението е било продължително и се е усетило в повечето райони на острова.

Не се съобщава за пострадали хора и щети.

