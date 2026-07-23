Силно земетресение край Маями

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано в четвъртък край град Маями в американския щат Тексас. Това съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Трусът е на дълбочина от 5,5 километра в район, а епицентърът е на 37 километра северозападно от мегаполиса, предаде Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!