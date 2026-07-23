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Силно земетресение край Маями

23.07.2026 / 14:05 0

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано в четвъртък край град Маями в американския щат Тексас. Това съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Трусът е на дълбочина от 5,5 километра в район, а епицентърът е на 37 километра северозападно от мегаполиса, предаде Нова телевизия.  

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