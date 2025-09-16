Силно земетресение край Нова Ирландия
Снимка Pixabay
Справка в сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показа, че е усетен доста силен трус с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер в района на Нова Ирландия.
Земетресението е регистрирано на около 813 км от Соломоновите острови и на
207 км на Кокопо, Папуа Нова Гвинея, допълва "Фокус" .
Земетресението е ударило на дълбочина от 10 километра.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!