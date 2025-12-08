Силно земетресение край Япония, има опасност от цунами

Кадър Youtube

Силно земетресение край бреговете на Япония. Магнитудът е 7,6 по Рихтер, а дълбочината - 47 км, пише "Ройтерс", цитирана от Нова телевизия.

Властите съобщават за опасност от 3-метрово цунами, което може да удари североизточното крайбрежие на страната.

Предупреждението е издадено за префектурите Хокайдо, Аомори и Ивате.

Очакват се вълни с височина до 3 метра, посочва и БТА.

