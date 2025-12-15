Силно земетресение край бреговете на Камчатка

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край източните брегове на Камчатка. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".



Епицентърът на земетресението е бил на 1605 км североизточно от Асахикава, Япония, на 167 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, Русия, и е било на дълбочина 10 км.



Трусът е регистриран в 20:11 часа местно време.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!