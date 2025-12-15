Силно земетресение край бреговете на Камчатка
кадър: EMSC
Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край източните брегове на Камчатка. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".
Епицентърът на земетресението е бил на 1605 км североизточно от Асахикава, Япония, на 167 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, Русия, и е било на дълбочина 10 км.
Трусът е регистриран в 20:11 часа местно време.
