Силно земетресение от 6.0 по Рихтер удари Курилските острови

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан близо до Северните Курилски острови. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 332 км южно от Петропавловск-Камчатски, на 96 км югоизточно от Северо-Курилск, Русия, на дълбочина 5 км, предаде "Фокус".

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