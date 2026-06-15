Силно земетресение от 6,2 удари Филипините

кадър: EMSC

Мощно земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разтърси днес Филипините. Това става ясно от справка на ФОКУС в сайта на Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 107 км североизточно от Мати, Филипини, на 80 км източно от Нанган, Филипини, на дълбочина 107 километра, предава "Фокус".

Досега няма съобщения за пострадали или материални щети.

Това е поредно мощтно земетресение за страната през последния месец. На 8 юни EMSC регистрира земетресение с магнитуда 7,8 край бреговете на остров Минданао. Броят на загиналите в резултат на земетресението край бреговете на острова, намиращ се в южната част на Филипините, достигна 41 души.

Редактор "Екип на Петел",

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