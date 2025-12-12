Силно земетресение отново удари североизточната част на Япония, има предупреждение за цунами

Снимка: Пиксабей

Земетресение с предварителна оценен магнитуд 6,7 удари североизточната част на Япония днес, което доведе до издаването на предупредителна информация за цунами от Японската метеорологична агенция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 20 км, предаде ТАСС.

Земетресението беше отчетено в 11:44 ч. местно време, дни след като по-силно земетресение с магнитуд 7,5 засегна същия регион.

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за възможно цунами с височина до 1 метър.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!