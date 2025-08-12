Силно земетресение разлюля Индонезия

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,4 по скалата на Рихтер е регистрирано на 27 км югоизточно от окръг Сарми, провинция Папуа, Индонезия, в 15:24 ч. местно време днес, предаде Xinhua, позовавайки се на Агенцията по метеорология, климатология и геофизика (BMKG).

Дълбочината на труса е 13 км. От BMKG уточниха, че няма опасност от цунами, посочва Дарик.

Картата на сеизмичните разклонения на агенцията показва слабо до умерено разклащане в близките райони, като по-силни земетресения са усетени в някои места, по-близо до епицентъра.

Няма данни за жертви или щети.

Индонезия се намира в т.нар. „Тихоокеански огнен пръстен“ – зона с честа сеизмична и вулканична активност.

