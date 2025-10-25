Силно земетресение разлюля Китай

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в североизточната китайска провинция Цзилин, която граничи със Северна Корея, съобщи Центърът за сеизмични мрежи (CENC).

Трусът е разлюлял град Хунчун в 7:45 ч. местно време (11:45 ч. по Гринуич). Земетресението е станало на дълбочина 560 километра (348 мили), уточни Центърът. Няма данни за жертви или разрушения, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!