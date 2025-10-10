Силно земетресение разлюля Папуа Нова Гвинея

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия, предаде ТАСС.

Според данните на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км и на 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души, съобщава БТА.

Засега не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.

