Силно земетресение разлюля Папуа Нова Гвинея
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия, предаде ТАСС.
Според данните на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км и на 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души, съобщава БТА.
Засега не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.
