реклама

Силно земетресение разлюля Папуа Нова Гвинея

10.10.2025 / 07:08 0

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия, предаде ТАСС.

Според данните  на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км и на 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души, съобщава БТА.

Засега не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама