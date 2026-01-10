Силно земетресение разлюля Южна Италия

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано край бреговете на Южна Италия тази сутрин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според гражданската защита и пожарната няма данни за жертви и разрушения, нито постъпили сигнали за оказване помощ.

Националният институт по геофизика и вулканология определи епицентъра на около 20 км от южния бряг на областта Калабрия.

Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия, отбелязват местни медии.

Службата за гражданска защита съобщи, че след земетресението е направила огледи на място и е уведомила властите за констатациите си, за да могат после те да вземат последващи мерки, ако е нужно.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!