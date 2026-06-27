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Силно земетресение разлюля и Афганистан

27.06.2026 / 18:29 0

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Афганистан, съобщи Американската геоложка служба. Епицентърът е в североизточната част от страната, на дълбочина 208 километра.

Земетресението е разтърсило силно източните провинции Хост и Нангархар, усетено е силно и в столицата Кабул, както и в пакистанската столица Исламабад, съобщиха журналисти на Франс прес, цитирани от БНР.

Няма информация за пострадали.

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