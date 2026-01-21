Силно земетресение разлюля района на Балъкесир в Турция
Снимка: НИГГГ
Земетресение с магнитуд 4.8 разтърси района на град Балъкесир в Турция.
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН, трусът е регистриран в 17:11 ч. днес - 21 януари.
Епицентърът е на 340 км от град Свиленград, на 380 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 580 км от град София.
За момента няма данни за пострадали и разрушени сгради.
