Силно земетресение разлюля района на Балъкесир в Турция

Снимка: НИГГГ

Земетресение с магнитуд 4.8 разтърси района на град Балъкесир в Турция.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН, трусът е регистриран в 17:11 ч. днес - 21 януари.

Епицентърът е на 340 км от град Свиленград, на 380 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 580 км от град София.

За момента няма данни за пострадали и разрушени сгради.

