Силно земетресение разтърси Алжир

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5.8 разтърси вчера североизточната провинция Тебеса в Алжир, съобщи местната телевизия "Енахар", цитирана от Ройтерс и БТА.

Епицентърът на труса е бил на 10 км югоизточно от град Негрине в провинция Тебеса, допълни телевизията.

