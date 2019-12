Силно земетресение разтърси Аржентина

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси провинция Сантяго дел Естеро в северната част на Аржентина, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от ТАСС.

Епицентърът на труса бил на около 126 км североизточно от административния център на провинцията, град Сантяго дел Естеро, на дълбочина 560 км, пише topnovini.bg.



Няма сведения за пострадали и разрушения.

A strong 6.2 #earthquake #Terremoto #Temblor near Santiago del Estero #Argentina Right now 🚨 pic.twitter.com/rcobpfSP2n