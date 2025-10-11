Силно земетресение разтърси Етиопия

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Етиопия, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

Земетресението е било на дълбочина 10 км, посочва БТА.

За момента няма данни за пострадали и разрушения.

