Силно земетресение разтърси Етиопия
11.10.2025 / 20:33 0
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Етиопия, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.
Земетресението е било на дълбочина 10 км, посочва БТА.
За момента няма данни за пострадали и разрушения.
