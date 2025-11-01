Силно земетресение разтърси Етиопия

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалта на Рихтер е регистрирано в Етиопия. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 205 км североизточно от Асмара, Еритрея, на 41 км североизточно от Мекеле, Етиопия, на дълбочина 10 км.

Земетресението е станало в 12:57 часа местно време (11:57 часа българско време), пише "Новини".

