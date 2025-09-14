Силно земетресение разтърси Индия

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси североизточната част на Индия, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от bTV.

Земетресението е регистрирано днес в 16:41 ч. местно време (13:41 ч. българско време) с епицентър в окръг Удалгури. Дълбочината му е 5 км.

Трусовете са усетени чак в Северна Бенгалия и съседен Бутан. До момента не са постъпили съобщения за ранени или материални щети.

В социалните мрежи потребители споделиха видеоклипове, на които се виждат люлеене и пукнатини.

Североизточната част на страната попада в зона с висока сеизмична активност, което прави земетресенията чести в региона, съобщиха официални представители.

Земетресението настъпи няколко дни, след като на 2 септември трус с магнитуд 3,5 разтърси Сонитпур в Асам.

