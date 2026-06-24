Силно земетресение разтърси Калифорния
Снимка Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси окръг Мендосино в Северна Калифорния, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Ройтерс.
По данни на Службата то е регистрирано на около 11 километра северно от Редуд Вали и е било на дълбочина 8,1 километра.
Засега няма данни за нанесени щети, а очевидци в района на Санфранциския залив, разположен на около 240 километра южно от окръг Мендосино, разказаха, че не са усетили труса, пише БТА.
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е бил информиран за земетресението, съобщи неговият кабинет в публикация в социалната мрежа X и допълни, че координира действията си със службите за извънредни ситуации и прави оглед за евентуални последици и щети.
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