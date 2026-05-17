Силно земетресение разтърси Карибско море, седем български станции засякоха мощния трус

Земетресение с магнитуд 6,0 удари района на Малките Антилски острови в съботната сутрин на 16 май, съобщава експерт-сеизмологът Румяна Главчева. Трусът е регистриран в 10:50 часа местно време (17:50 часа българско време), като епицентърът му попада в източния контур на Карибско море.

Световните сеизмологични центрове първоначално отчетоха разминавания относно дълбочината на огнището. Американската геологическа служба (USGS) посочи дълбочина от около 30 километра, но според Европейския сеизмологичен център източникът е на близо 60 километра под повърхността, допълва Дунав мост.

"Предпочетохме решението на Европейския сеизмологичен център поради много добро обхващане на активираното пространство чрез данни от 1 096 станции. Седем от тях са от територията на България на разстояние между 8 280 и 8 600 километра от източника на енергия", обяснява Главчева.

