Силно земетресение разтърси Папуа Нова Гвинея

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси Папуа Нова Гвинея днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на 515 км западно-северозападно от Порт Морсби, 41 км южно от Менди, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 8 км.

Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.

