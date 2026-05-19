Силно земетресение разтърси крайбрежието на Перу
19.05.2026 / 22:09 0
Земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано днес край бреговете на Перу, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.
Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина от 10 километра.
Засега няма съобщения за пострадали и щети, посочва БТА.
