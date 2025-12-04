Силно земетресение разтърси щата Невада

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес района на Дейтън, щата Невада, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Епицентърът е бил на дълбочина 8 километра, съобщи АГС.

За момента няма данни за жертви и разрушения.

