Силно земетресение разтърси щата Невада
04.12.2025 / 19:08 0
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес района на Дейтън, щата Невада, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Епицентърът е бил на дълбочина 8 километра, съобщи АГС.
За момента няма данни за жертви и разрушения.
