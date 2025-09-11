Силно земетресение разтърси столицата на Турция

Пиксабей

Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи, че е регстрирано земетресение с магнитуд 4,1по скалата на Рихтер е край Анкара, предава Hurriyet, пише "Фокус".



По данни на AFAD земетресението е станало в района на Анкара в 08.24 часа местно време (съвпада с българското), то е регистррано на дълбочина 11 км, 45 км северозападно от Кириккале, на 17 км северно от Калечик.

