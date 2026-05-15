Силно земетресение разтърси японски остров

Земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер разтърси японския остров Иво Джима, съобщи метеорологичната агенция на страната, информира агенция Синхуа.

Няма съобщения за пострадали или щети, посочва БТА.

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима, с магнитуд 3 по японската сеизмична скала от 7, съобщи Японската метеорологична агенция.

Не е издадено предупреждение за цунами.

