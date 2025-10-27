Силно земетресение с магнитуд 5.9 разтърси Западна Турция, усети се в България
Днес, 27 октомври 2025 г., в 19:48 UTC (21:48 ч. местно време), силно земетресение с магнитуд 5.9 по Рихтер удари западната част на Турция, показват данни на Европейския сеизмологичен център (EMSC), предаде Метео Балканс.
Епицентърът се намира в района североизточно от Измир, на приблизителна дълбочина от 11 километра.
Какво е известно до момента
Трусът е бил усетен силно в големи части на западна Турция, включително в градовете Измир, Айдън, Маниса и дори по Егейското крайбрежие на Гърция.
Според първоначалните съобщения земетресението е било усетено от милиони хора, а местните власти и служби за гражданска защита са в готовност за евентуални вторични трусове.
Към момента няма потвърдена информация за жертви или сериозни разрушения, но местни медии съобщават за паднали предмети и напукани стени в някои сгради в региона на Измир.
Геоложки контекст
Западна Турция е една от най-активните сеизмични зони в страната. Регионът се намира върху разломната система на Северноанадолския разлом, който често предизвиква земетресения със значителна сила.
Подобни трусове с магнитуд около 6.0 могат да причинят локални щети върху по-стари или нестабилни постройки.
Реакция на властите
Турската агенция за управление при бедствия (AFAD) е започнала оценка на ситуацията. В социалните мрежи турски граждани споделят кадри от силно люлеене, особено по високите етажи на сградите.
Властите призовават хората да останат спокойни, да избягват асансьори и да бъдат готови за последващи трусове (афтершокове).
Предпазни мерки
Експерти напомнят няколко основни правила:
По време на земетресение — прикрий се, приклекни и се дръж здраво под стабилна мебел.
След труса — изключи газта и електричеството, ако има повреда.
Не използвай асансьор и остани на открито, далеч от сгради и електропроводи
