Силно земетресение с магнитуд 6,3 в Китай взе жертва, има и ранени

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси северозападната китайска провинция Цинхай и отне живота на най-малко един човек, като има и четирима ранени, съобщават китайски медии, цитирани от Ройтерс. Предоставените данни са на китайските служби за извънредни ситуации, допълни агенцията.

Трусът е станал във високопланински район в префектурата Хайси в провинция Цинхай на дълбочина 10 километра в 17:06 ч. пекинско време (12:06 ч. българско) днес, съобщи Китайският сеизмологичен център.

Държавните медии съобщиха, че всички работници във въглищните мини в близост до епицентъра са били евакуирани, а властите все още оценяват броя на жертвите и материалните щети, отбелязва БТА.

По-рано държавната агенция Синхуа съобщи, че спасителни екипи се отправят към района, за да издирват затрупани хора и да оценят риска от вторични бедствия.

Задействани са извънредни мерки за реакция след земетресението, което беше последвано от няколко вторични труса. Единият от тях е бил с магнитуд 4,9.

Редактор "Екип на Петел",

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