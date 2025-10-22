Силно земетресение тази сутрин край гръцкия остров Родос
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
По информация на EMSC трусът е бил регистриран в 05:45 ч. местно (и българско време) на дълбочина 30 километра, а епицентърът му е бил във водите на Егейско море между гръцкия остров Родос и бреговете на турския окръг Мугла, предаде БТА.
Трусът е регистриран и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция.
За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението.
