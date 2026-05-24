Силно земетресение удари Централна Турция

24.05.2026 / 11:14 0

снимка: Пиксабей  

Земетресение с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер удари Централна Турция. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е регистриран на 73 км западно от Кахраманмараш, на 29 км северозападно от Андирин, на дълбочина 10 км, предава Фокус. 

Трусът е регистриран в ранните часове на деня, 04:26 ч. местно време. Земетресението е усетено осезаемо от жителите в района на епицентъра. Към момента няма данни за сериозни материални щети или пострадали граждани.

