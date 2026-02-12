Силно земетресение в Чили
12.02.2026 / 19:17 0
Снимка Пиксабей
Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер е регистрирано край бреговете на Централно Чили, предаде "Ройтерс".
Според Геологичния център на Германия трусът е бил на дълбочина от 10 км, предаде Нова тв.
Редактор "Екип на Петел",
