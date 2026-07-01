Силно земетресение в Калифорнийския залив

Пиксабей

Силно земетресение от 6 бала по скалата на Рихтер е било регистрирано в Калифорнийския залив край бреговете на Мексико, информира Европейският и средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът на труса е бил на 117 километра югоизточно от град Лос Мохис с 256 000 жители, на дълбочина 10 километра.

На същата дълбочина беше и епицентърът на опустошителните земетресения във Венецуела, пише "Фокус".

Още две земетресения с по-малък интензитет от 4.5 и 5.3 бала по Рихтер са били отчетени в Калифорнийския залив, като няма информация за нанесени щети на брега.

В този район е разломът Сан Андреас - е 1300-километрова тектонска граница в Калифорния, разделяща Тихоокеанската и Северноамериканската плоча. Той е известен със своята активност и потенциал за генериране на мощни земетресения поради хоризонталното приплъзване на плочите със скорост от около 3,6 см на година.

Плочите се движат странично една спрямо друга (десен отсед), което причинява огромно натрупване на напрежение в земната кора. Според сеизмолози това е предпоставка за катастрофално земетресение с голяма разрушителна сила.

Редактор "Екип на Петел",

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