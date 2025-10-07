Силно земетресение в Камчатския край

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Камчатския край. Това съобщават камчатският клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките регионалният клон на Министерството на извънредните ситуации пред ТАСС.

Земетресението е станало на 185 км от Петропавловск-Камчатски. Епицентърът е бил на дълбочина 49,4 км.

В Камчатка продължават вторичните трусове след земетресението с магнитуд 8,8 през юли.

"През последните 24 часа са регистрирани 10 вторични труса с магнитуд до 5,3. Три труса с магнитуд до 3 по скалата на Рихтер бяха усетени в населените райони на региона", съобщиха от министерството, предаде "Новини".

Учените са регистрирали шест сеизмични събития през предходните 24 часа.

В момента пет вулкана в региона са регистрирали активност. Учените смятат, че земетресенията са реактивирали някои от тях.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!