Силно земетресение в Сибир

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес Югозападен Сибир, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), пише "Фокус".



Епицентърът на земетресението е бил на 265 км югоизточно от Бийск, на 40 км северозападно от Акташ, и е било на дълбочина 13 км.



Трусът е регистриран в 17:36 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.

