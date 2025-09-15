реклама

Силно земетресение в Средиземно море

15.09.2025 / 13:57 0

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд от 5.4 е регистрирано днес в централната част на Средиземно море. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Според данните трусът е бил засечен в 11:55 ч. местно време (12:55 българско време), предава Фокус. 

Епицентърът му е бил на 225 км североизточно от Валета, Малта, на 226 км южно от Корми, Малта. Дълбочината на огнището му е била 10 км.

Засега няма данни за пострадали или материални щети.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама