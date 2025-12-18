Силно земетресение в Тайван

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер бе регистрирано на 18 километра от град Хуалиен в Източен Тайван, предаде Ройтерс, като се позова на местната метеорологична агенция.

Засега няма данни за нанесени щети.

Трусът, станал на дълбочина от близо 32 километра, разтърси за кратко и сградите в Тайпе.

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!