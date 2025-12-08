Силно земетресение в Турция

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд от 5.7 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Анталия, Турция. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е регистрирано на 181 км югозападно от Коня, 13:21часа местно време (12:21 часа българско време), на 14 км източно от Анталия, предаде "Фокус".

