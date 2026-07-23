реклама

Силно земетресение в Турция

23.07.2026 / 13:14 0

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер удари Централна Турция. Това показва справка на сайта на Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е регистриран на 40 км западно от Малатия, Турция, на 10 км западно от Акчадаг, Турция, на дълбочина 10 км., предаде "Фокус".

Трусът е регистриран в 10:26 ч. (съвпада с българското време). Земетресението е усетено осезаемо от жителите в района на епицентъра. Към момента няма данни за сериозни материални щети или пострадали граждани.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама