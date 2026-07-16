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Силно земетресение в Япония

16.07.2026 / 12:54 0

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вулканичните острови, Япония. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".

Трусът е регистриран на 1457 км югоизточно от Йокосука, Япония, на 863 км северозападно от Сайпан, Северни Мариански острови. Земетресението е станало в 7:49 часа местно време (11:49 часа българско време).

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