Силно земетресение в Япония

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вулканичните острови, Япония. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".

Трусът е регистриран на 1457 км югоизточно от Йокосука, Япония, на 863 км северозападно от Сайпан, Северни Мариански острови. Земетресението е станало в 7:49 часа местно време (11:49 часа българско време).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!