Силвена: Докато буса се търкаляше по пътя, се молех аз да умра, но детето ми да оцелее

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

На пътя между Севлиево и Габрово загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени, след като пиян 24-годишен шофьор се врязал с колата си в микробус, пълен с пътници. Мъжът е бил с 2,24 промила алкохол в кръвта по данни на прокуратурата. Оттам съобщават още, че младият човек е бил задържан за срок до 72 часа. Хората в буса, както и пияния шофьор са се прибирали от семейно тържество. Но мъжът тръгнал да се прибира с колата си след като употребил значително количество алкохол.

Силвена Илиева е пътувала в микробуса заедно с мъжа си и дъщеря си. Съпругът й е пострадал тежко, докато тя самата е пострадала леко като се е разминала само със счупен пръст.

Слава Богу, че детето ми не пострада. Аз съм със средна телесна повреда. Съпругът ми е в болница, но не е с опасност за живота, разказва жената пред Нова тв.

Бяхме на кръщенето на семейни приятели в онзи ден. Всичко беше добре. Те дори бяха осигурили транспорт, който да прибере гостите след тържеството и да не се стига до точно такива нещастия. Всичко това се случва на пътя от Севлиево към Габрово в около 20 часа, разказва тя.

Спомням си един ужасен удар. До мен с детето седеше възрастна жена. След удара видях как детето ми лети им буса, докато той се преобръща. Молех се през цялото време, ако нещо трябва да става, то да се случи на мен, но детето ми да оцелее. Тя е добре. Само на 5 години е, коментира тя.

Не помня колко човека бяха в буса, но не е било препълнено. Всеки си седеше на мястото. То стана за части от секундата. Колата ни удари отзад с голяма сила. Аз усетих удара, бях затисната от стъкла и ламарини. Спомням си, че последна ме извадиха, нищо не усещах. За първи път в живота си видях нещо толкова ужасно, казва тя.

Искам да се обърна към съпруга си. Васе, много те обичаме със Стефани, ти си нашия герой. Ние сме с теб, защото има много какво да преживеем заедно.

Мъжът, който ни удари е приятел на съпруга ми още от детските години. Другите готи разказаха, че са се опитали да го възпрат сам да се прибира с колата, но не са успели, разказва тя.

Загиналата жена в тежкия инцидент е била пътник в микробуса със Силвена. Тя също е от много близко приятелско семейство.

Въпреки всичко аз искам някаква справедливост,, казва тя.

На България не й трябва война. Ние се избиваме по пътищата, за съжаление. Колкото и да ми е трудно и с извинение към семейството на виновника на тази трагедия, който обърна съдбите на страшно много хора, аз настоявам за адекватно дело, за адекватно наказание. Всеки трябва да си понесе отговорността. Съдебната система трябва да започне да работи. Недопустимо е, че избиват децата и близките ни по пътищата, коментира жената.

