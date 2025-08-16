реклама

Силвена Роу: 1 от 3 жени си отива от това, следвайте средиземноморска диета

16.08.2025 / 14:42 0

1 на 3 жени умира от сърдечно заболяване. Това написа във Фейсбук шеф Силвена Роу, предаде Фокус.

Ето какво още пише тя:

• 51% от нас дори не знаят, че сърдечните заболявания са водеща причина за смърт.

• 35% от инфарктите при жените остават напълно незабелязани.

Ние, Жените, сме изправени пред уникални рискове, с които мъжете не се сблъскват:

• Усложненията при бременност, като прееклампсия, увеличават риска от сърдечни заболявания със 75%

• Автоимунните заболявания (80% от тях се срещат при жени) драстично повишават сърдечно-съдовия риск

• Менопаузата преди 45-годишна възраст значително увеличава риска от коронарна болест на сърцето

• "Тихите“ инфаркти са по-чести - симптомите се отхвърлят като стрес или умора

Изследванията показват, че 80% от сърдечните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот:

• Хранене:

Следвайте средиземноморска диета, богата на омега-3 и антиоксиданти

• Движение:

Стремете се към 150 минути седмично - упражненията са по-полезни за сърцето на жените, отколкото за сърцето на мъжете

• Управление на стреса:

Хроничният стрес оказва уникално влияние върху сърдечно-съдовото здраве на жените

• Сън: 8 часа всяка нощ - всеки час по-малко увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания с 6%

• Знайте своите показатели:

Кръвно налягане, холестерол и нива на кръвна захар

 

