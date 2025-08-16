Силвена Роу: 1 от 3 жени си отива от това, следвайте средиземноморска диета
1 на 3 жени умира от сърдечно заболяване. Това написа във Фейсбук шеф Силвена Роу, предаде Фокус.
Ето какво още пише тя:
• 51% от нас дори не знаят, че сърдечните заболявания са водеща причина за смърт.
• 35% от инфарктите при жените остават напълно незабелязани.
Ние, Жените, сме изправени пред уникални рискове, с които мъжете не се сблъскват:
• Усложненията при бременност, като прееклампсия, увеличават риска от сърдечни заболявания със 75%
• Автоимунните заболявания (80% от тях се срещат при жени) драстично повишават сърдечно-съдовия риск
• Менопаузата преди 45-годишна възраст значително увеличава риска от коронарна болест на сърцето
• "Тихите“ инфаркти са по-чести - симптомите се отхвърлят като стрес или умора
Изследванията показват, че 80% от сърдечните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот:
• Хранене:
Следвайте средиземноморска диета, богата на омега-3 и антиоксиданти
• Движение:
Стремете се към 150 минути седмично - упражненията са по-полезни за сърцето на жените, отколкото за сърцето на мъжете
• Управление на стреса:
Хроничният стрес оказва уникално влияние върху сърдечно-съдовото здраве на жените
• Сън: 8 часа всяка нощ - всеки час по-малко увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания с 6%
• Знайте своите показатели:
Кръвно налягане, холестерол и нива на кръвна захар
