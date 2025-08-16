Силвена Роу: 1 от 3 жени си отива от това, следвайте средиземноморска диета

1 на 3 жени умира от сърдечно заболяване. Това написа във Фейсбук шеф Силвена Роу, предаде Фокус.



Ето какво още пише тя:



• 51% от нас дори не знаят, че сърдечните заболявания са водеща причина за смърт.



• 35% от инфарктите при жените остават напълно незабелязани.



Ние, Жените, сме изправени пред уникални рискове, с които мъжете не се сблъскват:



• Усложненията при бременност, като прееклампсия, увеличават риска от сърдечни заболявания със 75%



• Автоимунните заболявания (80% от тях се срещат при жени) драстично повишават сърдечно-съдовия риск



• Менопаузата преди 45-годишна възраст значително увеличава риска от коронарна болест на сърцето



• "Тихите“ инфаркти са по-чести - симптомите се отхвърлят като стрес или умора



Изследванията показват, че 80% от сърдечните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот:



• Хранене:



Следвайте средиземноморска диета, богата на омега-3 и антиоксиданти



• Движение:



Стремете се към 150 минути седмично - упражненията са по-полезни за сърцето на жените, отколкото за сърцето на мъжете



• Управление на стреса:



Хроничният стрес оказва уникално влияние върху сърдечно-съдовото здраве на жените



• Сън: 8 часа всяка нощ - всеки час по-малко увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания с 6%



• Знайте своите показатели:



Кръвно налягане, холестерол и нива на кръвна захар

