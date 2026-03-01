реклама

Силвена Роу от Дубай: Ситуацията е окей, Дубай е символ на сила, светлина и стабилност

01.03.2026 / 08:05 2

Кадър Фб

Шеф Силвена Роу направи обръщени от Дубай.

Ето какво пише тя:

Привет от ДУБАЙ!

Както знаете, аз винаги съм била посланик на красивия, спокоен и сигурен Дубай. Искам да ви кажа ясно – ситуацията е спокойна и под контрол. Да, живеем в усилен момент, но местните власти са напълно информирани и действат професионално, а животът продължава с обичайния си ритъм. Не съм от хората, които вярват на слухове, страх и конспирации – истината е, че спокойствието и разумът са най-силната ни защита. В момента сме и в свещения месец Рамадан, когато атмосферата е още по-тиха, по-красива и по-осъзната. Да, полетите са временно спрени – нормална и отговорна мярка за сигурност – и всички актуални информации се публикуват редовно. Моето послание е просто: спокойствие, вяра и доверие. Дубай остава символ на сила, стабилност и светлина — и именно това го прави толкова специален."

2
0
село варна (преди 21 минути)
Рейтинг: 32569 | Одобрение: 534
Знаете ли колко ни интересува чий го дири тая по Дубай 
2
0
kris (преди 42 минути)
Рейтинг: 578151 | Одобрение: 110611
Тази е яла нещо развалено и се обажда от кенефа....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

