Силви Кирилов: Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо

Снимка: Булфото

Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо, всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ). От МЗ изказват най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Още в ранните часове министър Кирилов разговаря и се запозна с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП)– София, линейката е пристигнала на място в рамките на пет минути след получаване на сигнала, предава БТА. От болница "Н. И. Пирогов“ информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи, не е било възможно да бъде спасен.

В болница "Н. И. Пирогов" е транспортиран с линейка служител на МВР, съобщиха от болницата. Той постъпва в противошокова зала в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация, добавиха от лечебното заведение. Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, пациентът е починал.

