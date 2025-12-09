Силви Кирилов за заплатите на здравните специалисти: Зависи от гледната точка

Снимка: Булфото

Медицинските сестри с основание искат по-високи заплати, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов пред журналисти в парламента, след като бюджетната комисия прие на първо четене "ремонтирания" бюджет на НЗОК за 2026 г., предаде БГНЕС.

Не е хубаво да се спекулира с техния труд, добави Кирилов, като отбеляза, че медицинските сестри са професионалисти, но все пак не даде категоричен отговор за напрежението в сектора и обявените от утре протести на специалистите по здравни грижи в цялата страна.

На въпрос ще бъдат ли удовлетворени исканията им за по-високи заплати, доц. Кирилов каза: "Зависи от гледната точка. Има хора с финансово образование, които знаят цялата хазна. И те могат да преценят. Това, което е заделено като финансов ресурс и за което се борим от една година, там ще има възможност да бъдат увеличени трудовите възнаграждения".

В сряда, 10 декември, медицински сестри и специалисти по здравни грижи обявяват протест пред всяка една болница в страната. тези, които са на дежурство ще носят протестни лентички на дрехата си. Бюджет 2026 предвижда единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера.

"Ще имаме среща с директорите и там също ще опитаме каквото може да се постигне за увеличение на финансовия ресурс за трудови възнаграждения, но не мога да кажа какво. За всяка болница е отделно", каза единствено Силви Кирилов.

