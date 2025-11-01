Силвия Лулчева проговори за проблемната си младост

кадър Нова телевизия

Актрисата Силвия Лулчева откровено проговори за трудните моменти в младостта си, като анорексия и бърнаут. Тя описа по Нова телевизия анорексията като "самонаказание" и "недоволство", плод на търсенето на себе си в един крехък период. "Човек с това търсене на себе си продължава доста дълго, да не кажа понякога до самия край на своя житейски път", казва тя. Днес, от дистанцията на времето, тя е благодарна за пътя, който е извървяла, защото той я е превърнал в човека, който е днес.

Лулчева признава, че е била "сърдит млад човек, облечен в черно", но с годините е осъзнала, че всички грешки и пропиляно време са били част от процеса. "Щастлива съм, че криво-ляво, каквото съм постигнала и през каквото съм минала, ме е довело до това, което съм", споделя тя.

Кариерата ѝ в киното, театъра, телевизията и дублажа е плод на упорит труд. "Няма как да си се потрудил, ако не си се захващал с почти всичко, което ти се изпречва на пътя", казва актрисата. Тя не възприема натовареността като бреме, а като възможност за развитие и срещи с нови хора и светове, които обогатяват. "Срещите, това е богатството", категорична е тя.

Тя не се страхува от остаряването, а го приема като привилегия, тъй като много нейни връстници не са стигнали до нейната възраст. "Започвам напоследък да мисля за това като за привилегия", казва тя и с усмивка добавя, че гледа на остаряването като на натрупване на мъдрост.

А кое е най-голямото чудо в живота ѝ? "Самият живот си е чудо", отговаря тя. Вдъхновение намира в науката, която "няма дъно" и непрекъснато се развива, променяйки начина ни на мислене и съществуване. За нея най-голямото чудо е именно движението, търсенето, любопитството и срещите, които осмислят живота.

