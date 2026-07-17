Силяновска: Отношенията ни с България са толкова влошени, че сякаш са прекъснати

Снимка: Президентство на България

Източникът на пречките по пътя на Северна Македония към ЕС е вторият протокол между България и Северна Македония, който по своята същност съдържа проблеми, които влязоха в преговорната рамка и в заключенията на Европейския съвет, смята президентката на страната Гордана Силяновска, пише БТА.

В интервю за ТВ Канал 5 Силяновска заяви, че ЕС може да установи правила, според които европейската интеграция няма да бъде възпрепятствана от двустранни въпроси.

„Не може да казвате, че сте за дебилатерализацията на евроинтеграцията, а от друга страна да толерирате билатерализация... Самият термин преговорна рамка ви показва, че това е нещо гъвкаво. Не мога да повярвам, че не може да се интерпретира. Може самият Европейски съвет да поиска да се интерпретират някои въпроси. Конституционните промени произлизат от втория протокол, не от договора с България”, заяви Силяновска.

Според нея „има много начини” ЕС да помогне за евроинтеграцията на Северна Македония.

„Има мнение, има позиция от правната служба на Европейския съвет, което искаше (докладчикът в ЕП за Северна Македония Томас) Вайц, може да бъде поискано от самия Европейски съвет, има много механизми, само да има добра воля. Не е невъзможно и заключение (на Европейския съвет)”, посочи Силяновска, според която след като е категорично ясно условието българите да бъдат вписани в основния закон на страната, Северна Македония може да ги направи "по свой начин", защото „никъде не пише, че трябва веднага да влязат в сила”.

По думите й отношенията на Северна Македония с България са толкова влошени, че сякаш са прекъснати, а срещите, като тази на министрите на външните работи на двете държави „са по-скоро куртоазни, отколкото същински диалог”.

„Затова аз оценявам и благоприличието. Г-н Радев беше стабилният елемент в държавата (България), когато правителствата падаха, сега стана премиер отново е силен и между него, и мен има добра комуникация...Изводът е, че са необходими много усилия, много добра воля, за да се постигне някакъв напредък. Трябва да инвестираме нещо заедно, за да стигнем до някакво решение”, заяви Силяновска в отговор на въпрос, свързан със срещата й в Анкара с българския премиер Румен Радев.

Според нея ключовата дата е 30 септември, когато ЕК ще представи модела, по който ще се осъществи по-нататъшният процес на разширяване, а през октомври Европейският съвет ще обсъди същите въпроси.

„Това са моментите, които са важни за нас, за да обработим стъпките, които все още са възможни и се договарят”, заяви Силяновска, според която Северна Македония остава ангажирана с Програмата за реформи и е готова да следва темпото на страните, които напредват най-бързо към членство в ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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