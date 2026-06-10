Силяновска отклони въпросите за вписването на българите в конституцията на РСМ

Кадър Нова ТВ, илюстративна

Президентът на Република Северна Македония (РСМ) Гордана Силяновска–Давкова не отговори на нито един въпрос, свързан с условието на Европейския съюз българите да бъдат вписани в конституцията на страната, предаде БНР.

Силяновска, която е на посещение в София, настоя въпросите към нея да са не на български, а на английски език с аргумента, че трябва да разбере правилно питането.

Призна, че разбира "някои думи", а попитана за потенциални промени в конституцията на РСМ каза, че уважава разделението на властите и това е отговорност на народните представители в Скопие, пише novini.bg.

"И нека цитирам вашата конституция. Вашата конституция има така наречената антидискриминационна клауза, според която в България всички граждани са равни. Едно от основанията е и националната идентичност. И това е всичко. А също така според българската конституция политическите партии, основани на етническа принадлежност и религия, са забранени", добави тя.

Силяновска не отговори на въпроси извън тази тема, а след около 5-минутната среща се медиите, член на нейния екип ѝ помогна да напусне залата.

Редактор "Екип на Петел",

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